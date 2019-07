Stopregeling varkensboer uitgesteld

Varkensboeren die met subsidie willen stoppen met hun bedrijf, zullen nog even geduld moeten hebben. De subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV) is uitgesteld tot in het najaar.

Ruim een maand geleden kondigde landbouwminister Carola Schouten aan dat de nieuwe stopregeling voor varkenshouders 15 augustus zou ingaan. Boeren zouden zes weken de tijd krijgen om zich aan te melden voor de regeling.

Nu blijkt dat er nog geen goedkeuring is van de Europese Commissie. Die moet zich hierover buigen omdat het gaat om staatssteun. Hierdoor kan Schouten de regeling nog niet invoeren. Het landbouwministerie houdt het nu op 'komend najaar' dat de inschrijving op de ongewijzigde SRV opent.

Het rijk trek 180 miljoen euro uit voor de nieuwe stopregeling voor varkensboeren. Door stoppende varkenshouders te subsidiëren hoopt ze overlastgevende bedrijven weg te krijgen. Om in aanmerking te komen voor een stopsubsidie moet de varkenshouderij geuroverlast veroorzaken voor woningen in een straal van een kilometer.

De saneringsregeling beperkt zich tot varkenshouders in de concentratiegebieden Zuid (Noord- Brabant) en Oost (Gelderland), waaronder ook de regio's Barneveld en Ede vallen. In de gemeente Barneveld zijn ruim 140 varkenshouders actief. Gemiddeld houden zij 1363 varkens op hun bedrijf, wat neerkomt op een totaal van zo'n 193.500 varkens in deze regio.

Boeren die stoppen onder de nieuwe regeling krijgen een 'marktconforme vergoeding' voor hun varkensrechten. Daarnaast krijgen ze geld voor het waardeverlies van hun stallen, die ze verplicht zijn leeg te halen en te slopen. De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) afdeling Gelderland liet eerder al in deze krant weten dat gemeenten in de Regio Foodvalley aanvullende maatregelen en subsidies beschikbaar zouden moeten stellen aan stoppende varkensboeren.

,,Je moet de boer ook in de gelegenheid stellen om bijvoorbeeld stallen te slopen en er woningen voor terug te bouwen of andere bedrijfsactiviteiten te beginnen,'' aldus woordvoerder Pieter Bouw. Ook zouden provincies in zijn ogen de stoppers tegemoet moeten komen met subsidies voor sloop en asbestverwijdering.