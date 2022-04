Storing informatieborden Amersfoort Centraal komt door zware regenval, herstel duurt langer dan verwacht

En wéér betalen Amersfoor­ters meer voor hun huurhuis: ‘Het is een waterbedef­fect’

Er lijkt maar geen einde te komen aan de stijging van de huren in Amersfoort. De afgelopen drie maanden kostte een vierkante meter huis gemiddeld 15,25 euro per maand, ruim 5 procent meer dan in het voorjaar van 2021.

21 april