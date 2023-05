Stortbui verandert Baarn in een groot waterballet; brandweer druk met pompen

Derde divisie Sparta Nijkerk wil altijd beter, maar dat is niet genoeg om de koploper te onttronen

In een seizoen van uitersten moest Sparta Nijkerk tegen ACV nipt het hoofd buigen: 2-3. Al is er voor pessimisme geen plek. ,,Als we de resterende drie wedstrijden winnen dan gaan we de nacompetitie in.”