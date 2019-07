Straat in Nijkerk afgezet wegens lekkende tankwagen

Psychia­trisch patiënten Meander mogelijk verwezen naar Tergooi

8:30 Het lukt geestelijke gezondheidsinstelling GGz Centraal niet om de afdeling ziekenhuis psychiatrie in het Meander MC op volle kracht te laten draaien. ,,De huidige en voortgaande krapte op de arbeidsmarkt maakt dat we de ziekenhuispsychiatrie efficiënter en meer in samenhang moeten organiseren”, stelt de instelling in een persbericht.