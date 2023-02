Stro-pop langs A1 bij Eemnes moet weg van de provincie Utrecht: ‘Dat gaat níét gebeuren’

Omwonenden schrikken op van keiharde knallen; politie treft groot gat aan in, maar geen inbreker(s)

Keiharde knallen in Amersfoort waren voor omstanders reden om de politie te bellen. Lang was onduidelijk wat er aan de hand was, tot agenten bij de Amsterdamseweg keken. Daar zagen zij in de nacht van donderdag op vrijdag een groot gat in een winkelraam.