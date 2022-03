Struinen In De Tuinen heeft een nieuwe naam en gaat door als ‘Gluren bij de Buren’

Nieuwe groep Oekraïense vluchtelin­gen per bus aangekomen in Woudenberg

Een groep van enkele tientallen vluchtelingen uit Oekraïne is dinsdag aangekomen in Woudenberg. Hun komst was vorige week al aangekondigd. De groep, voornamelijk vrouwen en kinderen, kwam rond 8.00 uur aan en is verwelkomd met een ontbijt.

