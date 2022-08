Stuk natuur in Nijkerk vlam gevat: veel rookontwikkeling

Automobilisten zullen toch even geschrokken zijn toen ze woensdagmiddag op de Bakboord in Nijkerk reden. Naast de weg stond een stuk natuur van 10 bij 10 meter in de fik. Er was veel rook te zien en er sloegen vlammen op uit het gras. Inmiddels heeft de brandweer de brand onder controle. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend, maar de woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland wijst op de droogte als waarschijnlijke oorzaak.