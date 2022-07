Stukje heide bij Den Treek brandt af in de vroege ochtend, mogelijk door smeulend kampvuurtje

Pas na dood dakloze Jeffry blijkt hoe geliefd hij was: ‘Heb echt staan huilen dat hij er niet meer is’

Geschrokken en verslagen zijn ze, bezoekers die hun boodschappen doen op het Neptunusplein in Amersfoort. Het al jaren vertrouwde gezicht van Jeffry, zittend op de grond voor de ingang van de supermarkt, is plotseling uit het straatbeeld verdwenen. Rozen, zonnebloemen, gerbera's staan ervoor in de plaats. Plus een rouwkaart.

