Stuur je mooiste sneeuwfoto in!

OM graaft lichaam Amersfoor­ter (15) op: tiener blijkt neergescho­ten door neef (16)

Om duidelijk te krijgen wat zich vorig jaar precies heeft afgespeeld in een huis in Amersfoort, heeft het Openbaar Ministerie het lichaam van een 15-jarige overleden jongen laten opgraven. Pas toen werd duidelijk dat de tiener was neergeschoten door zijn neef. De tante en neef van het slachtoffer hielden volgens het OM hun mond, waardoor hulpdiensten de jongen niet meer konden redden.

29 maart