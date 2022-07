Subsidie voor Barnevelders die willen investeren in thuisbatterij om zonne-energie op te slaan

Motorrij­der komt lelijk ten val na te harde remactie

Aan de Blekerssingel in Amersfoort is woensdagmorgen rond 08.30 uur de politie en ambulancedienst opgeroepen omdat er een motorrijder gewond zou zijn geraakt bij een eenzijdig ongeluk. De motorrijder is door ambulancemedewerkers met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

11:37