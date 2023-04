Suus (22) stopte als kapster en gooide het roer om: ‘Ik voel me thuis in een creatieve wereld’

de kwestie Wat vindt u dat Amersfoort moet doen om het centrum aantrekke­lij­ker te maken?

Op een drukke zaterdag zou je het niet zeggen, maar de cijfers liegen niet: de Amersfoortse binnenstad is minder populair onder het winkelend publiek. De eerste drie maanden van dit jaar trokken de winkelstraten bijna tien procent minder bezoekers dan in dezelfde periode in 2022. En toen was er zelfs een lockdown. Wat vindt u: hoe is het schip te keren?