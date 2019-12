Svenja zette de aanrander van haar dochter (17) op Facebook: ‘Hoe kunnen we onze kinderen beschermen als we niet mogen weten waar hij woont?’

Buijtelaar over westelijke rondweg: ‘Het is niet: u vraagt, wij draaien’

27 december Als er één bestuurder iedere keer weer bewijst dat de lokale politiek in ieder geval niet saai is, is het Hans Buijtelaar wel. De VVD-wethouder is verantwoordelijk voor hete dossiers als Amerena, de autoluwe binnenstad, de ontwikkeling van Vathorst en de veelbesproken westelijke rondweg. In deze rol krijgt hij bakken kritiek over zich heen. Roept hij dat over zichzelf af, of is hij het slachtoffer van onbegrip?