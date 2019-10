Tankstation langs A1 bij Hoevelaken afgesloten door gaslek

#033 Loop jij graag in tweede­hands kleding? Rhedi verkoopt het

10:54 De winkel van Rhedi Dekker (61) aan de Leusderweg is jarig. Acht jaar geleden maakte ze haar droom waar met Pearls & Roses, een zaak in tweedehandskleding. Het is net schatzoeken, met pareltjes van kledingstukken die door haar selectie heen zijn gekomen.