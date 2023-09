Taxichauffeur ziet fietser over het hoofd in Soest: persoon naar het ziekenhuis

Energiere­ke­ning naar nul euro? Dat is me­ga-las­tig voor sportvere­ni­gin­gen (maar déze korfbal­club is er bijna)

Van een energierekening van 7000 euro per jaar naar bijna nul. Het klinkt als een onmogelijke opgave voor een sportclub. Want als er érgens gas en stroom doorheen wordt gejaagd, is het hier wel. Maar korfbalvereniging MIA uit Amersfoort is het gelukt. Hoe? Daarover doet de club graag een (huishoud)boekje open.