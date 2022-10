Tekort aan gas maakt bestrijden vogelgriep een stuk lastiger: ‘Ruimingen moeilijk uit te voeren’

Lampen langs snelweg bij Baarn staan al vijf maanden lang 24 uur per dag aan: ‘We hadden twee keuzes’

Wie op de snelweg A1 bij Baarn rijdt, moet het vast al zijn opgevallen: de straatverlichting staat aan. En niet even; zeven dagen per week, 24 uur per dag. ,,Het is te gek voor woorden. Sinds mei al én dat terwijl iedereen op zijn energierekening moet letten. Blijkbaar hoeft de overheid dat niet.”

24 oktober