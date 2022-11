Telefoontaps drijven medicijndealer K. steeds verder in het nauw: ‘Twintig pillen is al fucking veel’

Hij komt, hij komt... Sinter­klaas welkom geheten door duizenden uitzinnige kinderen bij Eemhaven

‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan’, klinkt het bij de Eemhaven in Amersfoort, als de boot van Sinterklaas binnen komt varen. Duizenden kinderen en hun ouders of opa’s en oma’s staan langs de kant om de goedheiligman en zijn Pieten te verwelkomen in de stad.

12 november