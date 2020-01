Teleurstelling bij boeren uit Kootwijkerbroek over MKZ-uitspraak: ,,Er is geen gerechtigheid gekomen‘’

Gerestau­reer­de kerk in Scherpen­zeel galmt eindelijk lekker: ‘Organist heeft geen extra registers meer nodig’

20:30 De oude zerken liggen weer op hun plek, de vloer is vernieuwd én verwarmd en in de kroonluchters prijken led-lampen. De Grote Kerk in Scherpenzeel kan er weer ‘een eeuw’ tegenaan.