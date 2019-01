Tenenlezer Monique (51) uit Nijkerk: ‘Je tenen vertellen wie je echt bent’

Partijen Soest en Zeist willen Oude Tempel uitruilen voor Kamp van Zeist

25 januari Twee raadsfracties in Soest en twee in Zeist bereiden een initiatiefvoorstel voor om woningbouw op landgoed De Oude Tempel in Soesterberg in te ruilen voor bouw op het Kamp van Zeist in Zeist, tegen de grens met Soesterberg.