Tenor Falco uit Nijkerk ziet jaarinkomen in rook opgaan door corona

Kleuters, peuters en baby’s voorlopig niet welkom in woonzorg­cen­tra en verpleeg­hui­zen voor ouderen

14 maart Beweging 3.0, de grootste organisatie voor ouderenzorg in Amersfoort en de regio, hanteert strikte afspraken om kwetsbare bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Of het desondanks heeft geleid tot besmettingen in de woonzorgcentra en verpleeghuizen is onduidelijk. Beweging 3.0 doet er geen uitspraak over uit privacy-overwegingen.