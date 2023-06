Theatermaker Judith dook in het leven van haar Joodse oma die christen werd - en daarover zweeg

Amersfoort zit in de maag met vuurwerk­ver­bod: 'Wás ooit leuk’

Een vuurwerkshow, met drones spektakel bieden of misschien een gezamenlijk aftelmoment? De toekomstige jaarwisselingen zorgen in Amersfoort voor hoofdbrekens, nu er een vuurwerkafsteekverbod is aangekondigd. ‘Vuurwerk wás ooit leuk’, aldus burgemeester Lucas Bolsius.