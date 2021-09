Theo adopteert graf en geeft Sovjetsoldaat ‘Anatolie’ plek op zijn rug, ‘die tijd mag je nooit vergeten’

Fuseren? Dát nooit, zeggen de Amersfoort­se voetbal­clubs: ‘We zijn meer dan een stukje grasveld’

22 september Er komt absoluut geen fusie tussen één of meerdere voetbalclubs in Amersfoort. Althans, als het aan de hoofdrolspelers ligt. Zowel HVC en De Posthoorn zien niets in de uitkomsten van een onderzoek van bureau Kragten, terwijl KVVA geen goed woord over heeft voor de gemeente.