Thijs (16) uit Leusden schaatst tijdens zijn online lessen, maar komt er niet mee weg

‘Vandaag werden wij tijdens de les maatschappijleer verblijd met de schaatskunsten van Thijs’, staat in een mailtje van middelbare school De Amersfoortse Berg naar de ouders van Thijs. ‘Iedereen kon hiervan meegenieten. Dat was best een afleiding in de klas.’

Zonnetje

Thijs zelf vond zijn actie juist best geslaagd, ondanks dat zijn leraar hem naderhand absent heeft gemeld. ,,In een tussenuur was ik aan het schaatsen op een sloot in Leusden Zuid. Zonnetje op m'n bol, heerlijk.” Het laatste waar je dan zin in hebt is naar huis gaan om schoollessen op de computer te volgen. Maar... via de smartphone kun je de les óók volgen, zo bedacht Thijs.

,,Ik dacht: Lekker m'n klasgenoten jaloers maken”, zegt Thijs. ,,Ik was de hele les aanwezig, maar doordat ik te druk was met schaatsen, kreeg ik er nauwelijks iets van mee. De leraar riep nog iets van ‘Thijs’, en ‘schaatsen’, wat ik niet goed verstond. Misschien wilde ze me de les uit gooien, maar dat kan niet in de digitale lesomgeving.”

Rector

,,We begrijpen heel goed dat leerlingen in deze tijden de buitenlucht opzoeken”, zegt Carlijn Harink, rector van De Amersfoortse Berg. ,,Maar dat je niet tijdens de les mag schaatsen, dat snapt Thijs óók wel. Ik geef de docent die hem absent meldde groot gelijk.”

Simpelweg digitaal aanwezig zijn in de lessen is niet voldoende, zo blijkt uit het regelementen van de school. Zo moeten leerlingen in een ruimte zitten waar ze alleen zijn en waar geen afleiding is. ‘Je doet tijdens de online les geen dingen die je in de gewone les ook niet zou doen’, zo staat in de regels. Zoals schaatsen dus, blijkt nu.

