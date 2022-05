Eind november 2021 werd de zorgverlener al onder verscherpt toezicht geplaatst wegens ‘zorgelijke tekortkomingen’ in de zorg die A.T.N. biedt aan haar dertien cliënten binnen de regio Amersfoort en Zeist. Zo werd er geen rekening gehouden met een veilige medicatieprocedure, waren er geen duidelijke afspraken over controle bij risicovolle medicatie, en hadden sommige cliënten zelfs hun medicatie in eigen beheer, zonder dat er een hulpverlener aan te pas kwam.

Lees ook Thuiszorgverlener A.T.N in Amersfoort en Zeist heeft nog vier maanden om zaakjes op orde te krijgen

Vooruitgang

Al sinds mei 2021 heeft A.T.N. het aan de stok met de inspectie, maar veel vooruitgang is niet geboekt. Ook zou de bestuurder van A.T.N. ‘geen urgentiebesef’ hebben en een ‘gebrek aan grip op welke bevindingen hij als eerste moet oppakken’.

Na vier maanden verscherpt toezicht zit er nog geen schot in de zaak. Het is duidelijk geworden dat het A.T.N. niet is gelukt om te voldoen aan de gestelde normen. Er zijn nog steeds risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De inspectie heeft er ook geen vertrouwen in dat de zorgaanbieder dit zonder ingrijpen van de inspectie zal verbeteren. Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie nu de officiële aanwijzing gegeven.

Een aanwijzing houdt in dat de organisatie nu wettelijk verplicht is om aan de eisen te voldoen. Lukt dit niet binnen vier maanden? Dan volgt er een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Hiermee hoopt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het naleven van de aanwijzingen af te dwingen. Algemeen Thuiszorg Nederland was dinsdag niet beschikbaar voor commentaar.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.