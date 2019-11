Tientallen boeren de straat op tegen dierenactivisten in Voorthuizen

Man misbruikte WhatsApp voor ‘schaamte­lo­ze’ oplichting: 20 maanden cel geëist

18:12 Een 22-jarige man uit Almere die in mei in Amersfoort werd opgepakt voor whatsappfraude, moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt 20 maanden de gevangenis in. Ook eiste de officier van justitie vanmiddag dat hij zijn slachtoffers een schadevergoeding betaalt.