Tijdelijk geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort, reizigers kunnen met de bus

Dagenlang lag Ruud na reanimatie in coma, nu ziet hij zijn helden: ‘Dit is mijn tweede leven’

Een voor een komen ze langs. De helden die het leven van Ruud (66) redden. ‘Huh? Bent u dat? Ik herken u helemaal niet’, zegt Kim die twee weken geleden niet twijfelde, maar reanimeerde. ,,Och meisje... Je hebt mij een tweede leven gegeven. Als je 10 seconden later was gestart, had ik blijvend hersenletsel opgelopen of erger....”