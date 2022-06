Tijdelijk helft minder treinen tussen Amersfoort en Barneveld door personeelstekort

Syriër Abdul (35) vond geluk in zijn baan in een fabriek en loodst hier nu ook andere vluchtelin­gen heen

Abdulsalam Taifour (35) prijst zich gelukkig dat hij in 2017 als Syrische vluchteling met zijn gezin naar Nederland kwam. En niet nu: midden in de opvangcrisis. Binnen tien maanden al kreeg hij een huurwoning in Bunschoten. En inmiddels ontvangt-ie bonus na bonus voor iedere vluchteling die hij in ‘zijn’ fabriek aan het werk krijgt.

