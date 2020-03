Tijdelijke ingang voor bezoekers stadhuis Nijkerk na rammen hoofdingang

Eerste slechtval­ken­ei van dit jaar op Amersfoort­se Onze Lieve Vrouweto­ren

11:54 Het Amersfoortse slechtvalkvrouwtje heeft afgelopen zaterdagmiddag rond 17.00 uur haar eerste ei van dit jaar in de nestkast op de Onze Lieve Vrouwtoren gelegd. Het broedseizoen is op de voet te volgen via een webcam in de nestkast op de toren.