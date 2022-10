Tijdreis door het trias, jura en krijt: DierenPark Amersfoort opent vernieuwd Dinobos

VAN WIEG TOT GRAF Volksdok­ter Tijmen (1945-2022) haalde honderden Spakenburg­se baby’s (en herkende ze later op straat)

Tijmen de Graaf was een telg uit een bakkersfamilie. Hij had maar zo in het bakkersbedrijf van zijn vader, De Graaf’s Bakkerijen, kunnen blijven plakken, maar ging tot grote vreugde van zijn vader studeren.

11 oktober