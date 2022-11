Tijgers in DierenPark Amersfoort gekoppeld in hoop op liefdesmatch

Omdat Krai nog jong is en weinig ervaring heeft, was hij wat afwachtend en moest hij even wennen aan zijn nieuwe verblijf. Toen hij eenmaal gewend was geraakt, kon hij kennismaken met Angara, met een scheiding tussen hen in. ,,Na enkele dagen reageerden de tijgers positief en geïnteresseerd. We deden de schuif open zodat ze naar elkaar toe kunnen en ze lijken elkaar te accepteren”, legt teamleider dierverzorging Willem Verdonck uit.