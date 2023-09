Timon wees zakgeld op 11-jarige leeftijd af ‘want ik wilde het liever zelf verdienen’: nu opent hij een zaak

portret Wie Amersfoort zegt, zegt Scheerder: maar nu valt het doek voor familiebe­drijf en drankenhan­del

‘Amersfoortser’ dan Scheerder krijg je het haast niet. Wat in 1930 begon met een kruidenierswinkel in de Verhoevenstraat, groeide uit tot een bloeiende horecagroothandel. Toch verkocht Roel Scheerder, de vierde generatie aan het roer, onlangs het familiebedrijf. Hij is ‘klaar’. ,,Wil je mee blijven doen, dan moet je groter worden. En ik heb geen zin om bedrijven over te nemen.”