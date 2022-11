Toch boren in plaats van heien: bouw kerkelijk centrum Woudenberg loopt vertraging op

Deze koffiebar doet alle oranje producten de deur uit om omstreden WK (zelfs sinaasap­pel­sap is even groen)

Groene jus d’orange, mango’s en smoothies. Bij koffiebar Corazon in Amersfoort is geen oranje product meer te vinden. Uit protest tegen het WK in Qatar besloot eigenaar Dirk-Jan Stip alle oranje producten een andere kleur te geven. Op die manier wil hij het gesprek openen over dit omstreden WK Voetbal.

20 november