Toch nog babyolifantje in DierenPark Amersfoort dit jaar? Olifant Kina verwacht jong

Marjo Hoedemaker, olifantenenverzorger en nestor van de Amersfoortse dierentuin ‘verklapte’ het nieuws zondagavond in de uitzending van Wie van de drie?, de SBS6-spelshow waarin hij deelnam. Woordvoerder Hylke Steggerda van het park kan het nieuws maandagmorgen niet ontkennen. ,,Marjo heeft dat in zijn volle enthousiasme geroepen, zelf zijn we er iets voorzichtiger in geworden."

Schijndracht van Indra

Steggerda doelt op de schijnzwangerschap van olifant Indra, de moeder van Kina. Olifantenverzorgers hadden dit voorjaar ook van haar het vermoeden dat ze drachtig was. Maar de tijd verstreek en de bevalling liet veel langer op zich wachten dan gehoopt. Pas in juni werd duidelijk dat Indra nooit zwanger was geweest, maar dat het ging om een zogeheten schijndracht.

Volgens de woordvoerder is het DierenPark is het vermoeden dat Kina drachtig is nu wel zeer sterk. ,,We zijn volop bezig met hoe we het olifantje straks op een veilige manier kunnen presenteren. De situatie in Nederland is nu toch anders dan voorheen. Een olifantengeboorte is vaak een enorme publiekstrekker, maar we kunnen maar 30 procent van onze capaciteit benutten.”

Tweede jong

Het is voor Kina niet de eerste keer dat ze een kalf werpt. Olifantje Thabo kwam in september 2017 ter wereld. De signalen staan voor nu dan ook op groen, zegt Steggerda. ,,Er zijn al vaker olifantjes geboren binnen de familie en we hebben een olifantengroep die goed functioneert, dus dat stemt hoopvol.”

Opsteker

Een nieuw kalfje zou een enorme opsteker zijn voor de olifantenkudde die dit jaar een hoop ellende over zich heen kreeg. Behalve de zorgen om de ‘zwangerschap’ van Indra, bezweek olifantje Yunha in april op 3-jarige leeftijd aan een herpesinfectie. Afgelopen maand ging het ook slecht met Thabo, maar gelukkig kwam hij er dankzij een antibiotica kuur weer snel bovenop.

