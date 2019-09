Toch weer extra zitting in rechtszaak MKZ-crisis in Kootwijkerbroek

De hoogste economische rechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), had eigenlijk al twee maanden geleden uitspraak willen doen over de rechtszaak die de inwoners van Kootwijkerbroek al jaren bezighoudt. Het oordeel van de rechter moet duidelijk maken of het ruimen van 60.000 dieren bij 246 boerderijen in het dorp tijdens de MKZ-crisis in 2001 gerechtvaardigd was. De bewoners van Kootwijkerbroek kwamen destijds massaal in opstand tegen de ruiming. Het leger en de ME moesten eraan te pas komen om de orde te herstellen.