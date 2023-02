Toen in Amersfoort: toen elk huishouden op maandag wasdag hield

indebuurt.nlDe was doen, het was vroeger een flinke klus. Amersfoorters waren er een hele maandag aan kwijt, zoals gewoonlijk. Op maandag wasdag hingen de waslijnen in Amersfoort uit, en waren de onderbroeken van de buren goed te zien.

Ook in 2023, met een wasmachine en een droger, kost het wassen van kleding nog een flinke tijd. Waar we nu onze was in de wasmachine gooien, deden ze dat tot en met de jaren 50 alles met de hand.

Weken, schrobben en uithangen

De voorbereiding op een wasbeurt begon vaak al op zondagavond, zo beschrijft het Historisch Archief. Dan werd de kleding alvast geweekt. Op maandag kookten de huisvrouwen vervolgens water en zeep in een grote ketel. Daarna was het een kwestie van de kleren schrobben op een wasbord. De volgende stap was de kleding uitwringen met een wringer. Vervolgens kwam de kleding aan de waslijn te hangen… en dan maar hopen dat het niet regende!

Volledig scherm Foto: Archief Eemland

Komst van de wasmachine

Een plaatje zoals hierboven, waarbij de was uithangt in iedere achtertuin in de straat, zie je in 2023 niet snel meer. De komst van de wasmachine met centrifuge was natuurlijk een grote verandering. Eind jaren 60 konden Amersfoorters zo’n ‘volautomatische wasmachine’ kopen.

Maandag wasdag 2023

Tegenwoordig wassen we de hele week door. Sorteren op kleur, wasmiddel erbij en vaker op een graad of veertig in plaats van kokend heet water. En de waslijn? Die hebben veel mensen omgeruild voor een droger.

