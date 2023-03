Toen zorgbegeleider chemische lucht rook, belde hij de politie: verwarde man was bezig met explosief maken

JONG Luuk (21) is zó goed in meubels maken dat hij zijn werk in Milaan mag laten zien

Door zijn dyslexie wist Amersfoorter Luuk Topper (21) al snel dat hij later met zijn handen wilde gaan werken. Meubels maken werd zijn passie. En hij is er zelfs zo goed in dat hij één van zijn pronkstukken mag laten zien in Milaan.