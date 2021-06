Toeval bestaat niet... Freya en Jorrit zijn een stel én op dezelfde dag in hetzelfde ziekenhuis geboren

‘Behulpzame’ buurtbewo­ner bleek 54 kilo heroïne en 88 hennepplan­ten in woning te hebben

15 juni De inval die een zwaarbewapende anti-drugseenheid begin maart deed in een woning aan de Leonorestraat in Amersfoort bleek niet voor niets. In een afgesloten ruimte in het huis troffen de politiemannen bijna 54 kilo heroïne aan.