Topdrukte in deze bloemenzaak voor Valentijnsdag: ‘Eerst 25 euro, nu 39,50 euro voor mooie bos rozen’

Een bos rode rozen. Het is onlosmakelijk verbonden met Valentijnsdag. Bloemenzaak De Mengerij in Baarn heeft het dan ook erg druk zo vlak voor Valentijn, maar dat maakt voor eigenaresse Brigitte Winsen-Poitotu niets uit. ,,Een man, die Oekraïense vluchtelingen in huis heeft, bestelde negen bossen bloemen. Dat zijn toch mooie dingen.”

,,Er is net een heel grote bestelling de deur uit gegaan. Dus ik heb wel even twee tellen’’, lacht de eigenaresse op de vraag of ze even tijd heeft voor een kort gesprek. De boeketten vliegen deze dagen als warme broodjes over de toonbank, maar leuk vindt ze de drukte wel. ,,Ja, dit is toch prachtig. Pasen, Moederdag en Valentijn, dat zijn de topdagen.”

Stijgende prijzen

De bloemenzaak zit al sinds 25 jaar in het centrum van Baarn. Winsen-Poitotu heeft dan ook de nodige veranderingen meegemaakt. ,,In het begin was Valentijn helemaal niet zo’n ding. Dan kwam een enkeling binnen om bloemen te kopen, maar tegenwoordig is het echt een hype.”

De prijs van bloemen stijgt dan ook en dat ligt niet alleen aan de toenemende vraag. ,,Heel veel kwekers hebben moeite om de energierekening te betalen, of moeten zelfs helemaal stoppen. Het is dan ook logisch dat ze de bloemen wat duurder maken, maar wij proberen het betaalbaar te houden voor de consument die niet zoveel geld heeft.”

Quote Een mooie bos rozen kostte eerst 25 euro, en nu is dat 39,50 euro Brigitte Winsen-Poitotu, Eigenaresse De Mengerij

Toch ontkomt De Mengerij ook niet aan de stijgende prijzen. ,,Een mooie bos rozen kostte eerst 25 euro, nu is dat 39,50 euro. Maar dan zijn het ook geen kleine jongens natuurlijk.”

Volgens van Winsen-Poitotu is de groep mensen die bloemen koopt voor Valentijn erg divers. ,,Er komen vaders met kinderen en ik had vandaag nog een order van een meneer die Oekraïense vluchtelingen in huis had. Hij had maar liefst negen bossen bloemen besteld. Blijkbaar is het in Oekraïne heel belangrijk dat vrouwen bloemen krijgen.”

Gillen of niet?

Ook veel mannen komen voor Valentijn in de winkel van Brigitte. ,,Dat maakt het wel speciaal”, zegt de eigenaresse. ,,Normaal zijn het toch vooral vrouwen die bloemen komen kopen.”

Op de vraag of Brigitte's man al is langs geweest voor een bloemetje, geeft ze liever geen antwoord. ,,Wat dat betreft komen wij er weer bekaaid vanaf, maar we mogen nog niet gillen. Het is pas morgen Valentijn, misschien worden we nog verrast.”

