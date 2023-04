Topverkoper met de tips van deze site? Verslaggever Esther probeert het (en het blijkt niet zo makkelijk)

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Choreograaf Hans van Manen deed in 1979 iets unieks. Hij filmde zijn dansers terwijl ze optraden en dat videobeeld werd tegelijkertijd op de achtergrond geprojecteerd. In de voorstelling Second Life, geïnspireerd op Van Manens voorstelling Live, is het choreograaf Jasper van Luijk (foto) die met een videocamera dwars door de dansvoorstelling heen loopt. Naarmate de voorstelling vordert vechten de twee dansers steeds meer om de aandacht van de cameraman, wiens beelden hen vanuit een ander perspectief laten zien. Een moderne versie van de voorstelling van Van Manen: in tegenstelling tot 1979 heeft iedereen een camera op zak en laten mensen op sociale media een verbloemde versie van zichzelf zien.