Toren van Nijkerk in driekleur tijdens renovatie: ‘Ze staat er wel charmant bij zo, hè?

De toren van de Grote Kerk in Nijkerk wordt gerenoveerd. Bouwvakkers van Bouwmaatschappij Kroon hebben voor deze gelegenheid de toren in driekleur gestoken.

Maarten Logtenberg, bedrijfsleider bij Bouwmaatschappij Kroon: ,,Ze staat er wel charmant bij zo, hè? We moesten toevallig deze week de steigers inpakken en veiligheidsnetten eromheen spannen en de kleuren rood wit blauw waren verkrijgbaar. We hebben maandag besloten dat het best een mooie gelegenheid is om dat juist nu te doen.”

Mooie opdracht

Het onderhoud aan de toren is net gestart. Bouwmaatschappij Kroon houdt zich bezig met het renoveren van de gevel en de bovenkant van de toren. Dit houdt voornamelijk schilderwerk, houtwerk en dakwerk in. Logtenberg: ,,Het is een super mooie opdracht. Ons bedrijf staat in Nijkerk en dan is het hartstikke leuk om zo’n project in je eigen stad te kunnen doen. We doen al veel voor de gemeente Nijkerk.”

De toren zal een aantal weken in de steigers staan. De verwachting is dat het renovatiewerk in totaal 14 weken duurt.

