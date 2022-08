Torenhoge prijzen bezorgen Amersfoorters veel kopzorgen: zó krijg je grip op je geld

Amersfoort herdenkt capitula­tie Japan met toespraak en defilé

De herdenking van de capitulatie van Japan in 1945 vindt op maandag 15 augustus voor de derde keer plaats in Amersfoort. Plaats van samenkomst is dit keer de binnenplaats van stadscafé De Observant aan het Stadhuisplein. Ook in Baarn en Soest wordt de overgave herdacht op die dag.

29 juli