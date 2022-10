Tot duizenden euro's boete voor pluk van kilo's paddenstoelen: ‘Dat is gewoon vernieling’

Te druk in Lage Vuursche, handhavers sturen automobi­lis­ten terug: ‘Ga ergens anders recreëren’

Het is zo druk met auto's in en rond Lage Vuursche, dat handhavers automobilisten wegsturen. ‘Ga ergens anders recreëren,’ is de dringende boodschap van de gemeente Baarn zondagmiddag.

11 september