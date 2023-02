Tot Slot: Lotte en Pim hingen met hun poes Loesje een slot aan 't Sasje

indebuurt.nlLotte van Breemen (32) en Pim de Mol (35) zijn pas een jaar samen, maar sprongen met volle overtuiging in het diepe. Ze hebben hun slotje aan ’t Sasje gehangen in het bijzijn van hun poes Loesje. “Het slotje hangt er nét drie weken”, vertelt Lotte.

Lotte en Pim zijn dol op clichés. “Sommige mensen kotsen in hun mond van zoetsappige dingen, maar wij niet. Hoe zoeter, hoe leuker”, vertelt Lotte. Zo kwam ook het idee voor een slotje aan ’t Sasje. “Ik loop er vaak overheen en dacht: ik wil ook een slotje ophangen. Ik had alleen nog niet zo’n goede reden.”

Volledig scherm Foto: Lotte van Breemen met haar kat Loesje | Pim de Mol

Loesje de kat

Tot drie weken geleden. Toen stond het stel met hun kat op ’t Sasje om het slotje vast te maken. “We hebben namelijk samen een huis gekocht in Amersfoort”, vertelt Pim. “Pim heeft zijn hart verkocht aan Amersfoort”, vult Lotte zoet aan. “Loesje is als familie voor ons. Ze was nog nooit naar buiten geweest. Maar zij hoorde er gewoon bij. Dit is een belangrijk familiemoment.”

De eerste date

Lotte en Pim leerden elkaar kennen via een datingapp. “We raakten iets meer dan een jaar geleden aan de praat. We appten bijna de hele dag met elkaar en de volgende dag zat Pim bij mij aan de thee.” De eerste date – in coronatijd – was een succes. “Het weekend erop had Lotte een speurtocht door Amersfoort geregeld”, vertelt Pim. “Het was zo’n Escape the City-tour. Die hebben we samen uitgeplozen en daarna was het dikke mik.”

Als het even kan, nemen de twee de tijd voor “foute tv-programma’s”, zoals ze dat zelf omschrijven. “Je weet wel, van die slechte realityseries”, vertelt Lotte. “Are you the one, Love Island, Married at First Sight, we kijken echt alles. En als de aflevering is afgelopen, kijken we of er nog een nieuwe aflevering is van een andere serie.”

Volledig scherm Foto: het slotje van Pim & Lot | indebuurt Amersfoort

Slotshaming

Het slotje hangt al drie weken aan ’t Sasje, maar het stel hangt het nog niet aan de grote klok. “We hebben het met een paar mensen gedeeld”, vertelt Lotte. “Je krijgt dan echt twee reacties. Of mensen zeggen, ‘ahhh, wat lief…’, of ‘gatverdamme, waarom zou je dat doen?’. Maar dat vinden wij juist grappig. We zijn heel benieuwd naar de reacties die dit artikel losmaakt.”

Vier linkerhanden

Op 21 april krijgt het stel de sleutel van hun nieuwe huis. “Het is verre van af”, vertelt Pim. “Er moet veel gebeuren, dus dit wordt een goede relatietest.” Lotte: “We hebben beiden twee linkerhanden. Zo hebben we ooit een tv-kastje in elkaar gezet, dat is goed mislukt. Maar dat lukte wel zonder ruzie.” Pim: “Voor het huis schakelen we wel wat professionele hulp in.”

Smaken verschillen niet

“Het is lekker cheesy, maar we willen precies dezelfde stijl in huis”, vertelt Lotte. “Dezelfde kleuren, dezelfde materialen. Het klinkt een beetje als een foute film, of als een sprookje hoe goed we daarop matchen. Maar dat past wel bij ons.” Pim: “We hebben wel ieder een eigen mening. Maar voor de inrichting van het huis zijn we helemaal in sync.”

Tot slot

Wie over ’t Sasje wandelt, zal vast de honderden liefdesslotjes niet ontgaan zijn. Stelletjes hangen hier een slotje om hun liefde te bezegelen. In deze nieuwe rubriek duiken we in de verhalen achter die slotjes. Wie zijn die stelletjes en wat is het verhaal achter het slot?

