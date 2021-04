Treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort gestremd wegens aanrijding

Een ritueel of tóch iets anders: waarom dreef er een placenta in een Barneveld­se vijver?

9:00 Een placenta is niet bepaald een alledaagse vondst in een natuurgebied. Maar een wandelaar in Barneveld stuitte twee weken geleden wel degelijk op een menselijke nageboorte. De politie zette vol in op een onderzoek. Want wat doet een placenta drijvend in een vijver?