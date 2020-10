Trombone spelen, vliegen, leiding geven... het leven lachte alleskunner Bauke toe, tót hij ging joggen

JanWillem loopt al vijf jaar lang elke dag hard: ‘als ik fit blijf, dan ren ik mijn graf in’

19 oktober In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: JanWillem Nieboer uit Amersfoort. ,,Het moeilijkste van hardlopen is over de drempel stappen.”