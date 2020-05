Trucker belandt vlak bij eindbestemming in weiland in Nijkerk

COLUMN Gaan mensen hun jas al over een terras­stoel hangen om zeker te zijn van een plaatsje?

8:46 Alles in me schreeuwt: Nee! Ik ga geen plekje reserveren in een kroeg. Ik weet vaak van tevoren niet wanneer ik zin heb in een wijntje en om dan te moeten reserveren lijkt me niks. Langs Kafé van Zanten lopen en ter plekke besluiten om naar binnen te gaan, vond ik juist zo fijn. Onverwachts genieten van een drankje en een borrelplankje, heerlijk!