Trucker knalt op boom in Terschuur; ontsnapt wonder boven wonder zonder kleerscheuren uit het wrak

Elk jaar worden er legaal tienduizen­den luchtbuk­sen verkocht in Nederland, maar zijn ze wel zo onschuldig?

Een 31-jarige inwoner van Bunschoten moest zondag naar het ziekenhuis omdat hij in zijn buik geschoten was met een kogeltje van een luchtbuks. Met regelmaat duiken berichten op van mensen die met zo’n wapen schieten op mensen, katten, vogels of ramen. Hoe gevaarlijk zijn die buksen?

28 juli