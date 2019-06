Turkse moskee in Nijkerk breidt uit met gebedsruimte

De ruimte wordt ingericht als gebedsruimte voor vrouwen en kan daarnaast voor vergaderingen en bijeenkomsten worden gebruikt. Volgens voorzitter Dogan Mermer van het moskeebestuur wordt de bouw voor een groot deel door moskeegangers zelf gedaan. ,,Zodra de vloer door de firma Smink is gestort, kunnen we beginnen met de bouw. De bedoeling is dat een en ander eind dit jaar opgeleverd zal worden en in gebruik kan worden genomen.’’

De moskee houdt zaterdag voor de twaalfde keer een open dag voor inwoners van Nijkerk. Volgens Mermer komen ook veel mensen van buiten de stad naar de open dagen. ,,Ondanks het feit dat Turkije niet altijd even positief in het nieuws is, blijven de mensen toch naar ons komen. Niet alleen Nijkerkers maar ook mensen uit Hoevelaken, Amersfoort, Putten, Barneveld en Zeewolde komen kennismaken met onze Turkse cultuur.’’

Drijfveer voor de open dagen blijft volgens Mermer om Nijkerk en de Turkse gemeenschap op elkaar aangesloten te laten blijven. ,,Het is belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden iets over elkaar weten.’’