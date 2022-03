Twaalf jaar in de gemeenteraad zitten en je krijgt vanzelf een koninklijke onderscheiding: is dat eerlijk?

Aardver­schui­ving in Amersfoort: ruk naar links, VVD voor het eerst in decennia buitenspel gezet

De VVD is buitenspel gezet tijdens de coalitieonderhandelingen in Amersfoort. De liberalen, die al decennialang in het stadsbestuur zitten, zijn niet uitgenodigd voor een tweede gesprek met de informateur. Amersfoort gooit het de komende vier jaar over een (centrum)linkse boeg.

29 maart