Twee auto’s botsen op elkaar op de Rondweg Noord in Amersfoort, geen gewonden

Arme Amersfoor­ters krijgen 200 euro vanwege torenhoge energiekos­ten door oorlog Oekraïne

Amersfoorts gezinnen met een bijstanduitkering krijgen van de gemeente 200 euro om de alsmaar stijgende energielasten door de oorlog in Oekraïne te betalen. Op een later moment krijgen zij nog eens 600 euro uitbetaald, zodat ze niet in de kou komen te zitten.

22 maart