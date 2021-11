Twee Gelderse bestuurders voor de rechter: een unieke zaak die niet gewonnen kan worden

Magda uit Soest is pas 33 en wordt de jongste burgemees­ter van Nederland: ‘Het is eerder leuk dan lastig’

Ze is straks de jongste burgemeester van Nederland, als ze aantreedt als eerste burger van Woudenberg. Krijgt Magda Jansen-van Harten (33) uit Soest het straks moeilijk met al die grijze koppen van ervaren wethouders en raadsleden om haar heen? Of is het juist een voordeel om zo jong te beginnen?

17 november